Netradičná dovolenka za osem tisíc. Gvardiol si vyskúšal špeciálny vojenský výcvik

BRATISLAVA. Futbalový obranca Manchesteru City Joško Gvardiol si počas letnej prestávky vyskúšal špeciálny vojenský výcvik v Chorvátsku.

V rámci zážitkového programu agentúry Commando Squad 9 Gvardiol sa zúčastnil na štvor­dňovej akcii pripomínajúcej taktické operácie špeciálnych jednotiek. Informoval o tom britský denník The Sun.



„Vždy som chcel vedieť, aké to je byť súčasťou tímu špeciálnych jednotiek a splniť skutočnú komando misiu,“ napísal 23-ročný Gvardiol na Instagrame k sérii fotografií, na ktorých je zachytený v maskáčoch so zbraňou v ruke, počas pochodu v prírode či v člne na vode.