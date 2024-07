Kontrakt za niekoľko desiatok miliónov. United podpísali šikovného útočníka

MANCHESTER. Holandský futbalista Joshua Zirkzee z Bologne podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalší v hodnote 42,5 milióna eur s Manchestrom United.

Dvadsaťtriročný útočník v minulej sezóne pomohol klubu zo Serie A kvalifikovať sa do Ligy majstrov a bol tiež súčasťou holandského tímu, ktorý sa dostal do semifinále prebiehajúcich ME, v ktorom prehral s Anglickom (1:2).

Zirkzee hral v uplynulých dvoch sezónach za Bolognu. V predchádzajúcej odohral 37 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil 12 gólov. Výrazný podiel na jeho prestupe na Old Trafford mal aj jeho krajan a tréner klubu Erik ten Hag.