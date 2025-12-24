Opustí holandský futbalista Manchester United? Záujem prejavil klub z Talianska

Holandský futbalista Joshua Zirkzee z Manchestru United by mohol prestúpiť do AS Rím. Informoval o tom portál romapress.net.
Podľa zdroja chce najskôr taliansky tím hráča podpísať na hosťovanie za 5 miliónov eur s opciou na odkúpenie za 30 miliónov eur v letnom termíne.
Rokovania medzi klubmi údajne stále prebiehajú, rozhodnutie o prestupe ešte nepadlo. Okrem AS Rím majú o 24-ročného útočníka záujem aj iné kluby.
Zirkzeeho zmluva s anglickým klubom platí do roku 2029. V tejto sezóne odohral Holanďan 10 zápasov v Premier League a strelil jeden gól.
Podľa portálu Transfermarkt je jeho hodnota 25 miliónov eur.