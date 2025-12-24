Opustí holandský futbalista Manchester United? Záujem prejavil klub z Talianska

Joshua Zirkzee oslavuje gól.
Joshua Zirkzee oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. dec 2025 o 14:50
ShareTweet0

V tejto sezóne odohral Holanďan 10 zápasov v Premier League a strelil jeden gól.

Holandský futbalista Joshua Zirkzee z Manchestru United by mohol prestúpiť do AS Rím. Informoval o tom portál romapress.net.

Podľa zdroja chce najskôr taliansky tím hráča podpísať na hosťovanie za 5 miliónov eur s opciou na odkúpenie za 30 miliónov eur v letnom termíne.

Rokovania medzi klubmi údajne stále prebiehajú, rozhodnutie o prestupe ešte nepadlo. Okrem AS Rím majú o 24-ročného útočníka záujem aj iné kluby.

Zirkzeeho zmluva s anglickým klubom platí do roku 2029. V tejto sezóne odohral Holanďan 10 zápasov v Premier League a strelil jeden gól.

Podľa portálu Transfermarkt je jeho hodnota 25 miliónov eur.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Joshua Zirkzee oslavuje gól.
    Joshua Zirkzee oslavuje gól.
    Opustí holandský futbalista Manchester United? Záujem prejavil klub z Talianska
    dnes 14:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Opustí holandský futbalista Manchester United? Záujem prejavil klub z Talianska