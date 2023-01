Jorginho opúšťa Chelsea, v novom tíme bude bojovať o titul

LONDÝN. Taliansky futbalový reprezentant Jorginho sa stal novou posilou Arsenalu Londýn. K lídrovi Premier League prichádza z tímu mestského rivala Chelsea. Informovali anglické médiá.

Tridsaťjedenročný stredopoliar mal zmluvu s "The Blues" platnú iba do leta. S Arsenalom sa dohodol na kontrakte do júna 2024 s opciou na ďalší rok. Arsenal za neho zaplatil približne 14,8 milióna eur.