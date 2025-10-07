Po Busquetsovi oznámila koniec ďalšia legenda Barcelony. Krajný obranca zavesí kopačky na klinec

Jordi Alba a Lionel Messi.
Jordi Alba a Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
7. okt 2025 o 17:36 (aktualizované 7. okt 2025 o 17:59)
Najväčšie kariérne úspechy zaznamenal v drese FC Barcelona.

MIAMI. Futbalový obranca Jordi Alba oznámil, že po skončení tejto sezóny ukončí svoju úspešnú profesionálnu kariéru.

Svoje rozhodnutie oznámil prostredníctvom svojho účtu na Instagrame.

Tridsaťšesťročný bývalý hráč Barcelony ešte absolvuje s Interom Miami play off zámorskej MLS.

Koncom septembra oznámil rovnaký krok Albov spoluhráč z Miami stredopoliar Sergio Busquets.

„Prišiel čas uzavrieť zmysluplnú kapitolu môjho života- Rozhodol som sa, že po sezóne ukončím futbalovú kariéru. Som presvedčený o tom, že nastal ten správny čas," uviedol pre AP Alba, ktorý prišiel do Miami v júni 2023.

Alba vyrastal v akadémii FC Valencia, no predovšetkým strávil jedenásť úspešných rokov v Barcelone.

Za katalánsky klub dohral 460 zápasov a získal množstvo trofejí: šesť španielskych titulov, Ligu majstrov, Majstrovstvá sveta klubov a päť triumfov v Kráľovskom pohári, okrem iného.

So španielskou reprezentáciou sa stal majstrom Európy v roku 2012. Celkovo zaznamenal v drese La Furia Roja 93 štartov.

    Jordi Alba a Lionel Messi.
    Jordi Alba a Lionel Messi.
    Po Busquetsovi oznámila koniec ďalšia legenda Barcelony. Krajný obranca zavesí kopačky na klinec
    dnes 17:36
