Brankárska jednotka Anglicka chce zotrvať v Evertone. S klubom sa dohodol na dlhodobej zmluve

Jordan Pickford v drese Evertonu v zápase Premier League.
Jordan Pickford v drese Evertonu v zápase Premier League. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2025 o 15:30
K podpisu kontraktu by malo prísť v priebehu tohto týždňa.

LONDÝN. Brankár anglickej futbalovej reprezentácie Jordan Pickford sa dohodol s Evertonom na podmienkach novej dlhodobej zmluvy.

K podpisu kontraktu by malo prísť v priebehu tohto týždňa, keď sa Pickford vráti z reprezentačného zrazu. Informovala o tom agentúra DPA.

Pickford prišiel do Evertonu v roku 2017 zo Sunderlandu, s „karamelkami" má platný kontrakt do 30. júna 2027. Za Everton odchytal v Premier League vyše 300 zápasov.

V drese anglického národného tímu absolvoval 79 duelov a na uplynulých štyroch veľkých turnajoch bol brankárskou jednotkou Albiónu.

    Brankárska jednotka Anglicka chce zotrvať v Evertone. S klubom sa dohodol na dlhodobej zmluve
    dnes 15:30
    dnes 15:30
