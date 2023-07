Dvaja víťazi Premier League i Ligy majstrov v Anglicku končia, sťahujú sa do Saudskej Arábie

BRATISLAVA. Ďalší dvaja známi futbalisti z európskych veľkoklubov majú namierené do Saudskej Arábie.

Anglický stredopoliar Jordan Henderson by mal prestúpiť z anglického FC Liverpool do klubu Al-Ettifaq a alžírsky útočník Riyad Mahrez je údajne na ceste z tímu úradujúceho víťaza anglickej Premier League i Ligy majstrov Manchestru City do Al-Ahli.

FC Liverpool sa už vraj ústne dohodol s Al-Ettifaq na prestupe 33-ročného Hendersona za 12 miliónov libier, aj keď kapitán LFC má s účastníkom Premier League platnú zmluvu ešte na dva roky.