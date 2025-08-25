Debut s pachuťou. Bellinghamov otec vyvolal konflikt, Dortmund musel zakročiť

BERLÍN. Borussia Dortmund sprísnila pravidlá po sobotnom incidente, do ktorého sa mal zapojiť otec mladého futbalistu Jobeho Bellinghama. Klub po novom zakázal všetkým rodinným príslušníkom vstup do priestorov šatní.
Devätnásťročný Bellingham debutoval v Bundeslige v zápase na ihrisku St. Pauli. Tréner Niko Kovač ho stiahol už po prvom polčase, čo údajne nahnevalo jeho rodičov.
Mark a Denise Bellinghamovci po stretnutí čakali v útrobách štadióna a podľa Sky Sports Germany sa otec hráča emotívne konfrontoval so športovým riaditeľom Sebastianom Kehlom.
Kritizoval nielen synovo predčasné striedanie, ale aj výkon tímu, ktorý napriek vedeniu 3:1 v 85. minúte napokon iba remizoval 3:3.
Nemecký denník Bild dodal, že Mark Bellingham sa pokúsil stretnúť priamo s trénerom Kovačom a svoje rozhorčenie nijako neskrýval. Emócie si podľa správ všimli aj niektorí hráči.
Výkonný riaditeľ Borussie Lars Ricken však situáciu upokojil: „Rodina pricestovala špeciálne na Jobeho prvý bundesligový duel a po zápase sa chcela stretnúť so synom.
Diskusia bola emotívna, ale nie je to problém. Do budúcna ale zabezpečíme, aby do priestorov šatne mali prístup iba hráči, tréneri a funkcionári,“ povedal pre reláciu Sky90.
Jobe Bellingham, ktorý v lete prestúpil zo Sunderlandu za 32 miliónov libier, odohral v Dortmunde zatiaľ šesť súťažných duelov. Zasiahol do MS klubov FIFA a nastúpil aj v Nemeckom pohári. V Bundeslige však jeho premiéra trvala len 45 minút.