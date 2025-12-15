Bellingham si vypočul svoj trest za červenú kartu. Dortmundu v niekoľkých zápasoch nepomôže

Jobe Bellingham z Borussie Dortmund dostáva červenú kartu.
(Autor: TASR/DPA)
Pre Bellinghama ide o prvú suspendáciu v Bundeslige.

Anglický futbalista Jobe Bellingham dostal dištanc na nasledujúce dva zápasy Borussie Dortmund v nemeckej Bundeslige po tom, čo bol vylúčený v dueli proti Freiburgu.

Dvadsaťročný stredopoliar, mladší brat hráča Realu Madrid Judea Bellinghama, videl červenú kartu v 53. minúte nedeľného stretnutia za faul na Philippa Treua.

Brankár Dortmundu Gregor Kobel predtým stratil loptu a Treu by sa inak dostal do samostatného úniku na bránu.

V tom čase viedol Dortmund 1:0, no napokon remizoval 1:1. Nemecký futbalový zväz (DFB) v pondelok oznámil, že jeho športový súd vyhodnotil incident ako nešportové správanie.

Pre Bellinghama ide o prvú suspendáciu v Bundeslige od jeho prestupu zo Sunderlandu v júni, keď nasledoval kroky svojho staršieho brata.

Trest nadväzuje na kolísavý úvod Bellinghama v klube, kde sa jeho brat vypracoval medzi najlepších stredopoliarov sveta.

Jobe debutoval za Dortmund na MS klubov FIFA na konci minulej sezóny a skóroval už vo svojom druhom vystúpení.

Odvtedy však ďalší gól za Borussiu nepridal, hoci v tejto sezóne nastúpil vo všetkých 23 súťažných zápasoch, v základnej zostave začal len v desiatich z nich.

