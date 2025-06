Odchovanec FC Barcelona musí ukončiť profesionálnu kariéru. Má chronické problémy so srdcom

Mal zmluvu platnú do júna 2027, no zdravotné okolnosti mu zabránili pokračovať v aktívnej kariére.

Mladý Katalánec prijal tento neželaný životný míľnik s rozvahou. Plánuje sa venovať štúdiu ekonómie a neskôr trénerskej práci.

„Chlapec to zvládol so sebaovládaním a inteligenciou. Ak by mohol pokračovať, bol by z neho skvelý futbalista. Verím, že sa presadí aj v podnikateľskom svete,“ dodal prezident Damiani.