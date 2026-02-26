Skvelá správa pre Liverpool. Holandský obranca sa opäť zapojil do tréningu

Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield.
Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. feb 2026 o 19:44
ShareTweet0

Úradujúcemu anglickému majstrovi chýbal päť týždňov pre problémy so zadným stehenným svalom.

Holandský futbalový obranca Jeremie Frimpong sa opäť zapojil do tréningového procesu v Liverpoole.

Úradujúcemu anglickému majstrovi chýbal päť týždňov pre problémy so zadným stehenným svalom.

Frimpong sa zranil v úvode januárového duelu Ligy majstrov proti Karabachu, z trávnika odišiel už po štyroch minútach.

Pri jeho absencii operovali na pravom kraji obrany stredopoliari Dominik Szoboszlai a Wataru Endo, pripomenula agentúra DPA. Liverpool privíta v najbližšom kole Premier League West Ham United.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield.
    Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield.
    Skvelá správa pre Liverpool. Holandský obranca sa opäť zapojil do tréningu
    dnes 19:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Skvelá správa pre Liverpool. Holandský obranca sa opäť zapojil do tréningu