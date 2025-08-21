Člen základnej zostavy Liverpoolu sa zranil. Nová letná posila bude mimo hru týždne

Jeremie Frimpong.
Jeremie Frimpong. (Autor: TASR/AP)
21. aug 2025
Do tréningového procesu sa po zranení vrátil obranca Conor Bradley.

LIVERPOOL. Holandský futbalový obranca Jeremie Frimpong z FC Liverpool bude niekoľko týždňov chýbať pre zranenie zadného stehenného svalu. Vo štvrtok o tom informoval tréner Arne Slot.

Frimpong sa zranil počas zápasu 1. kola Premier League, v ktorom Liverpool triumfoval nad Bournemouthom 4:2.

Letná posila úradujúceho majstra Premier League prišla za 29,5 miliónov libier z Bayeru Leverkusen ako náhrada za Trenta Alexandra-Arnolda.

„Mimo hry bude do konca reprezentačnej prestávky, teda do 10. septembra. Očakávame, že po nej sa už vráti do zostavy,“ poznamenal Slot na tlačovke pred zápasom s Newcastleom.

Do tréningového procesu Liverpoolu sa po zranení vrátil obranca Conor Bradley.

    Člen základnej zostavy Liverpoolu sa zranil. Nová letná posila bude mimo hru týždne
    dnes 17:40
