Za jeho vedenia boli Francúzi vo finále MS. Zomrel bývalý prezident zväzu

Jean-Pierre Escalettes.
TASR|14. apr 2026 o 18:07
ShareTweet0

Vo veku 90 rokov zomrel Jean-Pierre Escalettes, bývalý prezident Francúzskej futbalovej federácie.

V tejto funkcii pôsobil v rokoch 2005-2010. Na MS 2006 v Nemecku postúpili Francúzi pod vedením trénera Raymonda Domenecha až do finále, v ktorom prehrali s Talianmi po rozstrele z 11 m.

„Jean-Pierre Escalettes venoval celý svoj život futbalu, slúžil mu s vášňou, ľudskosťou a oddanosťou. Naše myšlienky sú teraz s jeho rodinou a najbližšími,“ uviedla Francúzska futbalová federácia (FFF), ktorej reakciu sprostredkovala agentúra AP.

Escalettesa kritizovali, že Domenecha nechal vo funkcii aj po neúspechu na ME 2008, na ktorých „Les Bleus" skončili už v základnej skupine.

Rovnako dopadol francúzsky tím aj na MS 2010 v JAR.

Reprezentácie

Katariina Kosolová strieľa gól.
Na historicky prvé víťazstvo stále čakajú. Slovenky nezvládli duel vo Fínsku
dnes 19:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Za jeho vedenia boli Francúzi vo finále MS. Zomrel bývalý prezident zväzu