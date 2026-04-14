Za jeho vedenia boli Francúzi vo finále MS. Zomrel bývalý prezident zväzu

Vo veku 90 rokov zomrel Jean-Pierre Escalettes, bývalý prezident Francúzskej futbalovej federácie.
V tejto funkcii pôsobil v rokoch 2005-2010. Na MS 2006 v Nemecku postúpili Francúzi pod vedením trénera Raymonda Domenecha až do finále, v ktorom prehrali s Talianmi po rozstrele z 11 m.
„Jean-Pierre Escalettes venoval celý svoj život futbalu, slúžil mu s vášňou, ľudskosťou a oddanosťou. Naše myšlienky sú teraz s jeho rodinou a najbližšími,“ uviedla Francúzska futbalová federácia (FFF), ktorej reakciu sprostredkovala agentúra AP.
Escalettesa kritizovali, že Domenecha nechal vo funkcii aj po neúspechu na ME 2008, na ktorých „Les Bleus" skončili už v základnej skupine.
Rovnako dopadol francúzsky tím aj na MS 2010 v JAR.