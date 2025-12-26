Viedol Marseille, bol aj pri reprezentácii. Zomrel uznávaný francúzsky tréner

Jean-Louis Gasset.
Jean-Louis Gasset. (Autor: X/BeFootball)
ČTK|26. dec 2025 o 14:50
ShareTweet0

Ako hráč ukončil aktívnu kariéru v roku 1985 v klube Montpellieru.

Vo veku 72 rokov dnes zomrel francúzsky futbalový tréner Jean-Louis Gasset, dlhoročný asistent Laurenta Blanca pri francúzskej reprezentácii a v Girondins Bordeaux aj Paríž St. Germain.

O jeho úmrtí bez uvedenia príčiny informoval iný francúzsky klub HSC Montpellier, za ktorý Gasset odohral desať sezón a v ktorom opakovane pôsobil ako kouč. Naposledy ešte tento rok, keď tím zostúpil do druhej ligy.

Gasset pri poslednom, treťom angažmáne v Montpellieri pracoval od októbra 2024 do aprílového odvolania. Rozmyslel si predtým koniec kariéry, ktorý ohlásil o päť mesiacov skôr po odchode z Marseille.

Hlavným koučom bol v minulosti aj v Bordeaux či St. Étienne. V rokoch 2022 až 2024 viedol tiež reprezentáciu Pobrežia Slonoviny, kde skončil v priebehu minulého afrického šampionátu, ktorý napokon jeho tím pod vedením asistenta Emersea Faého vyhral.

"Klub HSC Montpellier stratil jednu zo svojich najvplyvnejších osobností," konštatoval vo vyhlásení klub z Montpellieru, ktorého spoluzakladateľom bol Gassetov otec Bernard.

Francúzsko

Jean-Louis Gasset.
Jean-Louis Gasset.
Viedol Marseille, bol aj pri reprezentácii. Zomrel uznávaný francúzsky tréner
dnes 14:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Francúzsko»Viedol Marseille, bol aj pri reprezentácii. Zomrel uznávaný francúzsky tréner