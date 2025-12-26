Viedol Marseille, bol aj pri reprezentácii. Zomrel uznávaný francúzsky tréner

Vo veku 72 rokov dnes zomrel francúzsky futbalový tréner Jean-Louis Gasset, dlhoročný asistent Laurenta Blanca pri francúzskej reprezentácii a v Girondins Bordeaux aj Paríž St. Germain.
O jeho úmrtí bez uvedenia príčiny informoval iný francúzsky klub HSC Montpellier, za ktorý Gasset odohral desať sezón a v ktorom opakovane pôsobil ako kouč. Naposledy ešte tento rok, keď tím zostúpil do druhej ligy.
Gasset pri poslednom, treťom angažmáne v Montpellieri pracoval od októbra 2024 do aprílového odvolania. Rozmyslel si predtým koniec kariéry, ktorý ohlásil o päť mesiacov skôr po odchode z Marseille.
Hlavným koučom bol v minulosti aj v Bordeaux či St. Étienne. V rokoch 2022 až 2024 viedol tiež reprezentáciu Pobrežia Slonoviny, kde skončil v priebehu minulého afrického šampionátu, ktorý napokon jeho tím pod vedením asistenta Emersea Faého vyhral.
"Klub HSC Montpellier stratil jednu zo svojich najvplyvnejších osobností," konštatoval vo vyhlásení klub z Montpellieru, ktorého spoluzakladateľom bol Gassetov otec Bernard.