Huliak obviňuje SFZ z luxusu a šéfa z osobného míňania. Kováčik: Je to osobná pomsta

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik ostro reagoval na výroky ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka, ktoré zazneli na anonymnej zvukovej nahrávke zverejnenej minulý týždeň.
Podľa Kováčika ide o osobnú pomstu a snahu štátneho orgánu neprípustne zasahovať do autonómie najväčšieho národného športového zväzu.
„Už zo slovníka R. Huliaka je zrejmé, že mu ide o niečo ako osobnú pomstu. Taktiež aj o to, aby mohol z titulu svojej ministerskej funkcie ovplyvňovať fungovanie najväčšieho národného športového zväzu tak, aby to vyhovovalo jemu a politickému subjektu, ktorý reprezentuje,“ uviedol Kováčik a SFZ v reakcii a stanovisku.
Prezident SFZ označil vyjadrenia ministra za „zmes klamstiev, ničím nepreukázaných obvinení a poloprávd“. Zdôraznil, že jeho prácu a pôsobenie v rámci zväzu dlhodobo poznajú ľudia vo futbalovom hnutí a že o všetkých podstatných otázkach, vrátane ekonomiky, rozhoduje Konferencia SFZ ako najvyšší orgán zväzu.
Právomoci prezidenta a ďalších funkcionárov sú podľa neho presne vymedzené stanovami a vnútornými predpismi.
Poškodzuje nielen SFZ
Kováčik zároveň pripomenul, že počas viac ako pätnásťročného pôsobenia vo funkcii spolupracoval s dvanástimi ministrami zodpovednými za šport. „S výnimkou toho ostatného sa nikto z nich, ani veľmi vzdialene, nesprával takýmto z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľným spôsobom, ktorý poškodzuje nielen SFZ a slovenský futbal, ale aj novovytvorené ministerstvo cestovného ruchu a športu,“ uviedol prezident SFZ.
Zároveň deklaroval, že bude robiť všetko pre to, aby futbal zostal nezávislý a chránený pred politickým tlakom, ktorý by mohol narušiť jeho autonómiu.
Reakcia prezidenta SFZ prišla po zverejnení anonymnej, takmer trojminútovej nahrávky, na ktorej minister Rudolf Huliak otvorene kritizuje vedenie zväzu. Nahrávka vznikla bez vedomia ministra a dostala sa na verejnosť prostredníctvom profilu Futbalové zákulisie.
Huliak na nahrávke hovorí o kontrole, ktorú jeho rezort vykonal v sídle SFZ, a o napätých vzťahoch s prezidentom zväzu. Tvrdí, že dôvodom je jeho dôraz na účelové využívanie financií, ktoré štát do športu poskytuje.
„Kováčik bol v strate osem miliónov eur, napriek tomu, že dostáva 17 percent všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku,“ uvádza minister. Kritizuje aj údajný luxus funkcionárov SFZ. „Ja viem veľmi dobre, čo robia – fajčia trinidaty, a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo a bývajú v takých hoteloch, čo si nedovolia ani hollywoodske hviezdy.“
Najvážnejšie obvinenie ministra smeruje k údajnému osobnému využívaniu financií zo slovenského futbalu.
Huliak: Tridsať percent minie Kováčik
„Tridsať percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely a môže ma za toto tvrdenie aj zažalovať,“ tvrdí v nahrávke Huliak.
V nahrávke minister spomína zmluvu SFZ so Slovenskou televíziou a rozhlasom (STVR) na mediálne plnenie v hodnote osem miliónov eur. Podľa jeho slov by bez tejto zmluvy zväz nebol schopný plniť svoje finančné záväzky.
„Nebyť týchto peňazí, dávno skrachuje aj s celým zväzom a vezmú ho do basy, lebo by jednoducho nemal na výplaty a na odvody.“
Zároveň tvrdí, že má k dispozícii dokumenty, na základe ktorých by mohol SFZ odobrať akreditáciu na poberanie prostriedkov zo Zákona o športe.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa k obsahu nahrávky vyjadrilo s tým, že išlo o neverejné stretnutie a nahrávka bola vyhotovená bez vedomia ministra Rudolfa Huliaka. K samotným výrokom sa rezort bližšie nevyjadroval.
Slovenský futbalový zväz vo svojom oficiálnom stanovisku konštatuje, že výroky ministra na zverejnenej nahrávke dokumentujú jeho dlhodobú snahu o neodôvodnený a neprípustný zásah štátneho orgánu do autonómie a rozhodovania najväčšieho národného športového zväzu.
SFZ zároveň odmieta tvrdenia o osemmiliónovej strate. Podľa zväzu je jeho hospodárenie transparentné a pravidelne kontrolované.
Prehľad za rok 2025
celková suma 14 581 033 EUR
(podľa platnej zmluvy s MCRaŠ podľa záväzných zmluvných ukazovateľov a reálneho plnenia)
šport mládeže
minimálne: 1 635 292 EUR / reálne: 1 808 578 EUR
rozvoj talentovaných športovcov
minimálne: 1 635 292 EUR / reálne: 2 244 463 EUR
reprezentácia
minimálne: 2 044 116 EUR / reálne: 5 809 962 EUR
správa resp. administratíva zväzu
maximálne: 2 233 112 EUR / reálne: 1 572 507 EUR
iné
(podpora regiónov, amatérskeho a profesionálneho futbalu, grassroots projekty, vzdelávanie, delegované osoby v súťažiach dospelých a iné)
3 145 523 EUR
Doteraz ukončené kontroly zo strany MCRaŠ sa skončili s nasledovnými výsledkami:
2023 – administratívna kontrola / suma na vrátenie: 0 EUR (zo sumy 13 727 864,00 EUR)
2023 – podrobná kontrola / suma na vrátenie: 4 459,71 EUR (zo sumy 13 727 864,00 EUR)
2024 – administratívna kontrola / suma na vrátenie: 3 762,00 EUR (zo sumy 16 225 148,00 EUR)
Neexistuje teda reálny dôvod na to aby MCRaŠ odobralo SFZ akreditáciu ako národnému športovému zväzu.