Huliak ostro kritizuje Kováčika. Tvrdí, že futbal na Slovensku môže skončiť

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak na anonymnej takmer trojminútovej nahrávke, ktorú dostal profil Futbalové zákulisie, otvorene kritizoval vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Rozprával o kontrole, ktorú rezort vykonal v sídle zväzu. Priznal, že ho prezident SFZ nemá príliš v láske, keďže minister podľa svojich slov dbá na to, aby všetky financie, ktoré poskytne, šli na to, načo sú určené.
"Kováčik bol v strate osem miliónov eur, napriek tomu, že dostáva 17 percent všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku. Ja viem veľmi dobre, čo robia - fajčia trinidaty a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo," začal Huliak.
Nepáči sa mu ani to, kde sú ubytovaní. To si podľa neho nedovolia ani hollywoodske hviezdy. "Tridsať percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely."
Zväz podpísal zmluvu s STVR na mediálne plnenie v hodnote osem miliónov. Ak by tomu tak nebolo, SFZ by podľa Huliaka skrachoval.
"Kováčika by vzali do basy, lebo by nemal na výplaty, odvody a všetko, čo s tým súvisí. Na stole mám papiere, na základe ktorých viem futbalovému zväzu odobrať akreditáciu na poberanie prostriedkov zo Zákona o športe a celý futbal na Slovensku skončí," uviedol minister.
Ak by tak urobil, všetci by vinili len jeho. Nikto by sa nezamyslel nad 30 rokmi, keď Kováčik údajne vykrádal zväz. Huliak tvrdí, že Kováčik má podchytené médiá aj politikov. "Preto robí to, čo robí."
Ministerstvo vyhlásilo prezidentovi SFZ boj. Vo februári bude chcieť vidieť odpočet. Problémov je však viac. Kováčik mal vraj porušiť zmluvné podmienky.
"Vlani išlo do zväzu 14,4 milióna eur zo Zákona o športe. Viete, koľko z týchto peňazí dostali kluby? Je to 1,4 milióna. Pýtam sa - kde sú tie financie?" dodal minister Huliak v anonymnej nahrávke.
Prezident SFZ Kováčik ani samotný šéf rezortu cestovného ruchu a športu Huliak zatiaľ verejne nekomentovali uniknutý záznam.
V minulosti SFZ Huliakove útoky viackrát odmietol. V novembri označil zväz tvrdenia ministra, že SFZ má osemmiliónovú stratu, za „vedomé klamstvo“ a poškodzovanie dobrého mena SFZ.
Podľa zväzu je jeho hospodárenie transparentné a pravidelne kontrolované v súlade so zákonom aj vnútornými predpismi.
„Na konferencii SFZ 3. októbra 2025 bola schválená účtovná závierka SFZ a dcérskych spoločností overená auditom. Hospodárenie za rok 2024 bolo vyrovnané a skončilo kladným výsledkom 12 214,92 eura,“ uviedol SFZ v stanovisku z novembra minulého roka.
„Audit, ktorý vypracovala spoločnosť Audit Alliance, s. r. o., konštatoval, že účtovná závierka poskytuje „pravdivý a verný obraz finančnej situácie SFZ“, dodal futbalový zväz.