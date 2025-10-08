Chce byť súčasťou tímu aj naďalej. Anglický obranca predĺžil s Evertonom zmluvu

James Tarkowski (v strede).
James Tarkowski (v strede). (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2025 o 16:08
V Evertone hrá od roku 2022.

LONDÝN. Obranca James Tarkowski zostáva súčasťou anglického futbalového klubu FC Everton. Tridsaťdvaročný Angličan predĺžil kontrakt s účastníkom Premier League do leta 2028.

Tarkowski hrá za Everton od júla 2022, v tejto sezóne zatiaľ štartoval v deviatich súťažných dueloch.

„Pod trénerom je jasné, kam ideme ako klub. Výsledky a výkony sa skutočne zlepšili. Dôvod, prečo som podpísal zmluvu je, že chcem byť toho súčasťou.

Vždy bolo mojou ambíciou hrať európsky futbal. Chceme zabojovať o miestenky v európskej súťaži a priniesť ju na náš nový štadión,“ citovala vyjadrenie hráča po podpise novej zmluvy agentúra DPA.

    dnes 16:08
