Chce byť súčasťou tímu aj naďalej. Anglický obranca predĺžil s Evertonom zmluvu

LONDÝN. Obranca James Tarkowski zostáva súčasťou anglického futbalového klubu FC Everton. Tridsaťdvaročný Angličan predĺžil kontrakt s účastníkom Premier League do leta 2028.
Tarkowski hrá za Everton od júla 2022, v tejto sezóne zatiaľ štartoval v deviatich súťažných dueloch.
„Pod trénerom je jasné, kam ideme ako klub. Výsledky a výkony sa skutočne zlepšili. Dôvod, prečo som podpísal zmluvu je, že chcem byť toho súčasťou.
Vždy bolo mojou ambíciou hrať európsky futbal. Chceme zabojovať o miestenky v európskej súťaži a priniesť ju na náš nový štadión,“ citovala vyjadrenie hráča po podpise novej zmluvy agentúra DPA.