Povedal nahlas, čo si mnohí mysleli. Slovenský brankár si v Sparte získal rešpekt

Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík momentálne využíva príležitosť v bránke českého klubu AC Sparta Praha, kde dostáva viac priestoru po zranení tímovej jednotky Petra Vindahla.
Mladý gólman sa dostal do centra pozornosti nielen svojimi výkonmi, ale aj otvorenými vyjadreniami po minulotýždňovom zápase v Európskej konferenčnej lige proti AZ Alkmaar, v ktorom Sparta prehrala 1:2.
Po stretnutí Surovčík nezostal ticho a kritizoval prístup celého tímu. „Chýba nám vôľa sa pobiť, futbalistov pritom máme. Niekedy je to jednoducho málo,“ povedal mladý brankár po zápase. Jeho slová vyvolali diskusiu v kabíne aj medzi fanúšikmi, no vedenie klubu ich nevnímalo negatívne.
Tréner Sparty Brian Priske priznal, že hráčov s vlastným názorom víta.
„Všeobecne som rád, keď hráči majú svoj názor. A niekedy je fajn, ak ho povedia verejne. Nesmú len prekročiť hranicu, aby hovorili o niektorých hráčoch a kritizovali ich. Čo viem, tak Suro mal celkom rešpekt a povedal, že od seba môžeme očakávať viac,“ uviedol dánsky kouč podľa webu isport.blesk.cz po ligovej výhre 5:2 nad Slováckom v Chance Lige.
Surovčík sa zároveň dočkal podpory z tribún. Fanúšikovia Sparty v zápase rozvinuli transparent s odkazom: „Kubo, ďakujeme, konečne to niekto povedal.“
Mladého brankára verejne pochválil aj športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický. „S Kubom Surovčíkom som naozaj hovoril a za jeho slová ho pochválil. Kubo rastie ako hráč aj človek, mám radosť, ako novú situáciu zvláda,“ uviedla legenda českého futbalu.
Dvadsaťtriročný slovenský brankár tak postupne získava rešpekt v jednom z najväčších klubov v Česku. Šanca, ktorú dostal počas absencie Vindahla, môže byť pre Surovčíka dôležitým krokom v kariére a zároveň potvrdením, že slovenskí futbalisti dokážu presadiť sa aj v náročnom prostredí veľkých klubov.