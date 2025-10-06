Na zraze dvadsaťjednotky znie aj čeština. Pozvánku som nečakal, hovorí talent Baníka Ostrava

STARÁ LESNÁ. Súčasťou slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov je premiérovo aj 17-ročný útočník Jakub Pira.
Vďaka nemu znie v slovenskej kabíne aj čeština, keďže prevažnú časť doterajšieho života i kariéry strávil v Ostrave.
„Ja viem aj po slovensky, no mám český prízvuk a musím dlhšie premýšľať nad tým, čo rozprávam,“ konštatoval útočník, o ktorého sa zaujíma aj Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR).
Pira v minulosti viackrát reprezentoval SR v mládežníckych kategóriách, tentoraz je premiérovo v najvyššej z nich. Jeho futbalový príbeh je výrazne iný než u jeho spoluhráčov z reprezentačnej kabíny:
"Do Baníku Ostrava som prišiel ako štvorročný a hral som tam do dvanástich rokov. Potom som bol tri roky vo Vítkoviciach a v Karvinej. Od 15-tich som znovu v Baníku.“
Je to ako sen
V prebiehajúcej sezóne zaujal šiestimi gólmi v šiestich zápasoch druhej najvyššej českej súťaže v drese B-tímu Ostravy.
V jeho A-mužstve strelil 21. septembra v Mladej Boleslavi (1:1) svoj prvý gól v Chance lige.
„Je to ako sen, všetko ide rýchlo. Stále mám v hlave, aby som sa držal nohami na zemi. Mám na to rodičov i agentov, ktorí ma strážia, aby som nemal hore nos,“ priznal Pira.
Z premiérovej pozvánky do tímu Jaroslava Kentoša mal úprimnú radosť: „Veľmi ma to potešilo. Je to pre mňa môj najväčší reprezentačný zážitok, nečakal som to. Prišiel som s tým, že chcem ukázať čo viem a uvidíme, ako to dopadne.“
O debute má jasnú predstavu
Vzhľadom na Pirove fyzické parametre je zrejmé, čím by mal vynikať aj v reprezentačnom drese.
„Moje prednosti musia byť hra telom, hlavičky a výber miesta v šestnástke. Myslím si, že ten mám dobrý. Snažím sa pracovať na rýchlosti a akcelerácii,“ konštatoval mladý hráč.
Je pravdepodobné, že v nasledujúcich zápasoch absolvuje premiéru v slovenskej „dvadsaťjednotke.“
O ideálnej podobe svojho debutu má jasnú predstavu: „Verím, že dostanem väčší priestor a rád by som ho využil. Hlavné, čo by mal útočník spraviť, je streliť gól. Tým sa vždy ukáže.
Rád by som tímu pomohol gólom, ale takisto aj hrou, akú predvádzam v Baníku. To znamená podržať loptu, prihrávať a čo najviac pomôcť tímu.“
V hre je aj české občianstvo
Pred rozhovormi počas mediálneho termínu SR 21 sa žurnalistov pokorne spýtal, či im nebude prekážať jeho čeština alebo má radšej „prepnúť“ do slovenčiny.
Prirodzenejší mu však je jazyk krajiny, v ktorej strávil veľkú časť života. „Plynule sa mi lepšie rozpráva po česky. Cítim sa ako Slovák, iba hovorím po česky. Celá moja rodina je zo Slovenska,“ dodal Pira.
Napriek viacerým zápasom v mládežníckych výberoch SR nie je vylúčený ani jeho štart v drese Česka. V hre je české občianstvo, o ktoré požiadal.
„České občianstvo som chcel získať už dávnejšie, keďže tam už dlho žijem. To, že budem mať dvojité občianstvo, som už dlhšie plánoval.
Do toho ma nedávno oslovila FAČR, no teraz o tom nepremýšľam. Vnímam, že sa to rieši, no nechám si všetko prejsť hlavou a potom uvidím.
Som na zraze slovenskej reprezentácie a sústredím sa na nadchádzajúce zápasy,“ povedal Pira na záver.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Matej Jurička (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Admira Wacker), Miroslav Sovič (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové), Adrián Fiala (AS Trenčín), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)