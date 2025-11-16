Izraelský futbalista dostal exemplárny zákaz činnosti. Zahrať si môže až v roku 2124

Ilustračná fotografia izraelských hráčov.
Ilustračná fotografia izraelských hráčov. (Autor: TASR/AP)
SITA|16. nov 2025 o 15:47
ShareTweet0

Disciplinárna komisia Izraelského futbalového zväzu rozhodnutie odôvodnila závažnosťou incidentu.

BRATISLAVA. V izraelskom futbale vypukol vážny škandál, keď hráč mládežníckeho tímu Yermiyahu Holon z tretej najvyššej súťaže dostal rekordne dlhý trest. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na portál One.

Tento prípad vzbudil v izraelskom futbale veľký rozruch a je považovaný za jeden z najdramatickejších incidentov v mládežníckych súťažiach v ostatných rokoch.

Hráča suspendovali na 99 rokov a zároveň dostal pokutu 2 500 šekelov (približne 770 eur) po incidente, ku ktorému došlo v šatni. Podľa dostupných informácií hráč zbil súpera a video z útoku sa neskôr objavilo na internete.

Klub Yermiyahu Holon oznámil, že hráča vylúčili z tímu, a zároveň dodal, že konflikt vyprovokovala obeť útoku.

Disciplinárna komisia Izraelského futbalového zväzu rozhodnutie odôvodnila závažnosťou incidentu a vinníkovi naparila takmer storočný dištanc. Trest vyprší až v novembri 2124.

Ďalšie súťaže

Ilustračná fotografia izraelských hráčov.
Ilustračná fotografia izraelských hráčov.
Izraelský futbalista dostal exemplárny zákaz činnosti. Zahrať si môže až v roku 2124
dnes 15:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Izraelský futbalista dostal exemplárny zákaz činnosti. Zahrať si môže až v roku 2124