Izraelský futbalista dostal exemplárny zákaz činnosti. Zahrať si môže až v roku 2124

BRATISLAVA. V izraelskom futbale vypukol vážny škandál, keď hráč mládežníckeho tímu Yermiyahu Holon z tretej najvyššej súťaže dostal rekordne dlhý trest. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na portál One.
Tento prípad vzbudil v izraelskom futbale veľký rozruch a je považovaný za jeden z najdramatickejších incidentov v mládežníckych súťažiach v ostatných rokoch.
Hráča suspendovali na 99 rokov a zároveň dostal pokutu 2 500 šekelov (približne 770 eur) po incidente, ku ktorému došlo v šatni. Podľa dostupných informácií hráč zbil súpera a video z útoku sa neskôr objavilo na internete.
Klub Yermiyahu Holon oznámil, že hráča vylúčili z tímu, a zároveň dodal, že konflikt vyprovokovala obeť útoku.
Disciplinárna komisia Izraelského futbalového zväzu rozhodnutie odôvodnila závažnosťou incidentu a vinníkovi naparila takmer storočný dištanc. Trest vyprší až v novembri 2124.