Toney je späť po osemmesačnom treste za stávkovanie, svoju budúcnosť vidí v špičkovom klube

Do zápasového diania sa vráti v sobotu po osemmesačnom treste od Anglickej futbalovej asociácie (FA) za porušenie pravidiel ohľadom stávkovania.

Dvadsaťsedemročný Toney bol počas prestupového obdobia spájaný s Arsenalom aj Chelsea a pripustil, že možnosť pripojiť sa k jednému z veľkoklubov je zaujímavá.

"Je jasné, že by som chcel hrať za špičkový klub. Každý chce hrať za špičkové kluby a bojovať o tituly. Ktovie, či to bude tento január. Ja sa však sústredím hlavne na to, čo robím na ihrisku," citovala Toneyho agentúra AFP.