Česi si opäť zahrajú medzi elitou. Je to krôčik k postupu na MS, hovorí tréner Hašek

Česi v záverečnom stretnutí B-divízie zdolali Gruzínsko 2:1 a so ziskom 11 bodov vyhrali 1. skupinu.

"Už po prvom zápase s Gruzínskom som veril, že napokon postúpime. Keby nie, tak by som to zabalil. Hráme poctivý futbal, chalani makajú jeden za druhého, čo sa vypláca.

Hostia reagovali iba po hodine hry, no gól Georgesa Mikautadzeho, jedného zo šestice najlepších strelcov tohtoročných ME v Nemecku, Gruzíncom na bod nestačil.

Sagnol: Musíme pracovať tvrdšie

Mužstvo z juhovýchodnej časti Európy obsadilo so siedmimi bodmi konečnú tretiu priečku a zahrá si play-off o udržanie sa v "béčku". V ňom môže byť jeho súperom aj Slovensko.

"Keď prehrávate s mužstvom takejto úrovne o dva góly, je ťažké to otočiť a zmeniť priebeh. Snažili sme sa použiť rôzne taktické plány, do hry sme zapojili veľa ofenzívnych hráčov, no zápas sme nedokázali zachrániť.

Ak chceme ísť do najvyššej divízie, musíme zlepšiť niektoré detaily, najmä úvodné minúty zápasov. To je pre nás v poslednom období problém.

Rozdiel medzi nami a top tímami je v detailoch. Musíme pracovať tvrdšie, aby sme v budúcnosti urobili tento krok vpred," povedal hosťujúci kouč Willy Sagnol pre oficiálny web Gruzínskeho futbalového zväzu.