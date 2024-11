Česko zvládlo dôležitý súboj a oslavuje postup medzi elitu. Gyökeres doma kraľoval

Na tretích priečkach tejto divízie skončili Írsko, Slovinsko, Gruzínsko a Island a práve z nich vzíde v piatkovom žrebe súper Slovenska v baráži o postup do "béčka".

Česi položili v Olomouci základ víťazstva v úvodnej polhodine. Po troch minútach im vyšiel rýchly brejk, odrazená lopta sa dostala k Šulcovi a na jeho pokus už brankár nedokázal zareagovať.

O 20 minút neskôr nachytal gruzínskeho brankára strelou z priameho kopu popod múr Hložek - 2:0.

Hostia zdramatizovali duel gólom Mikautadzeho po hodine hry, no už nevyrovnali. Z druhého miesta ide do baráže o postup do A-divízie Ukrajina, ktorá vyhrala v Albánsku 2:1.

Gruzínsko skončilo tretie a zahrá si play off o zostup do C-divízie, kam vypadlo posledné Albánsko.