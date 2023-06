Slovenských futbalistov zachránil kuriózny gól, z Islandu vezú cennú výhru

/zdroj: TASR, RTVS/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Bol to ťažký zápas, ale taký sme aj očakávali. Som spokojný s víťazstvom, ale nie celkom s výkonom. Máme kvalitu, aby sme viac držali loptu. Na môj vkus sme strácali veľa ľahkých lôpt. Nemyslím si, že to bolo nervozitou. Na druhej strane ma teší, že mužstvo ukázalo charakter, aj keď to na ihrisku bolo ťažké. Milan a Marek sú obaja veľmi dôležití hráči, odohrali svoj štandard. Pre tím znamená veľa, že nastúpili."

Marek Hamšík, kapitán Slovenska: "Úžasné pocity, dosiahli sme naozaj dôležité víťazstvo z hľadiska situácie v tabuľke a postupových ambícií. Mali sme aj šťastie, ale to si treba vedieť vo futbale prikloniť na svoju stranu. Sme radi a šťastní za toto víťazstvo. V úvode sme kazili veľa ľahkých prihrávok, čo by sa nemalo stávať, z toho potom pramenili súperove šance. Som rád, že som tu a môžem pomôcť mužstvu. Sme nesmierne šťastní za víťazstvo na takom ťažkom teréne, náš výkon bol dobrý, teda až na tie chyby."

Milan Škriniar, obranca Slovenska: "Som rád, že som bol po pauze konečne na ihrisku. Herná prax sa nedá ničím nahradiť, napriek tomu som sa cítil dobre. Chalani mi pomohli, ja som pomohol im. Som rád, že sme to zvládli a uhrali tri body. Všetky tie šance Islanďanov pramenili z našich chýb, z pokazených prihrávok. Tie vyplývajú z toho, že chceme kombinovať, hrať krátke prihrávky. Chýb sa musíme v budúcnosti vyvarovať. Čo sa týka šťastného gólu Suslova, išli sme za ním, hrali sme odvážne. Išli sme za šťastím a víťazstvo sa priklonilo na našu stranu."

Juraj Kucka, autor prvého gólu Slovenska: "Natrápili sme sa, vybojovali sme dôležité body, čo nás teší. Bojovali sme, ešte to však nebolo to, čo by sme chceli. Pokazili sme prihrávky, nemalo by sa to stávať tak často. Snažíme sa kombinovať viac, z toho vyplávajú tie straty. Treba to viac ukľudniť. S Marekom Hamšíkom sa mi vždy dobre hralo, celkovo to mužstvo dobre odmakalo. Islanďania to nakopávali dopredu, ťažko sa proti tomu hralo, som rád, že sme to zvládli."

Tomáš Suslov, strelec druhého gólu Slovenska: "Doteraz neviem, ako ten gól padol. Chcel som normálne strieľať, ale bol tam hráč predo mnou. Išiel som to aspoň zblokovať a trafilo ma to do hlavy. Bol to veľmi dôležitý gól. Tréner ma poslal na trávnik s cieľom, aby to pomohlo zmeniť priebeh zápasu. Sme veľmi radi, že sme to zvládli, ale ešte nie je robota hotová. Musíme vyhrať v Lichtenštajnsku, potom to budeme považovať za zvládnutú časť."