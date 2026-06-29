Írsko stratí domácu výhodu. Proti Izraelu nastúpi v Lige národov na neutrálnej pôde

Domáci zápas futbalistov Írska proti Izraelu v Lige národov sa uskutoční 4. októbra na neutrálnej pôde v Srbsku a bez prítomnosti divákov.
Írska futbalová asociácia (FAI) v pondelok potvrdila, že dejiskom stretnutia bude štadión TSC Arena v meste Bačka Topola. Zmenu dejiska schválila aj Európska futbalová únia UEFA.
Oba tímy sa stretnú ešte predtým 27. septembra v maďarskom Debrecíne, kde Izrael odohrá svoj „domáci“ zápas.
V Írsku zaznievali výzvy na bojkot oboch stretnutí. Počas nedávneho prípravného zápasu s Katarom aktivisti na protest proti duelom s Izraelom nahádzali na ihrisko tenisové loptičky s nápisom „Stop the Game“.
FAI v reakcii argumentuje, že prípadný bojkot by mohol poškodiť šance reprezentácie na účasť na majstrovstvách Európy 2028, ktoré bude Írsko organizovať spoločne s Veľkou Britániou.
Zároveň pripomenula, že už skôr vyzvala UEFA na suspendovanie Izraelskej futbalovej asociácie zo súťaží na protest proti vojenským operáciám v Pásme Gazy. Informovala agentúra AP.