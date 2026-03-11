Iránske futbalistky v Austrálii museli evakuovať. Jedna prezradila miesto úkrytu

Sedem členiek iránskej ženskej futbalovej delegácie, ktoré požiadali o azyl v Austrálii, museli v stredu evakuovať z bezpečného domu.
Dôvodom bol zvrat jednej hráčky, ktorá po rozhovore s hráčkami odmietajúcimi azyl kontaktovala iránske veľvyslanectvo a prezradila polohu ostatných.
Austrálsky minister vnútra Tony Burke uviedol: „Iránske veľvyslanectvo teraz poznalo polohu všetkých, preto som okamžite vydal pokyny na presun ľudí, čo bolo okamžite vykonané.“
Austrálski predstavitelia zdôraznili, že rozhodnutie hráčky bolo jej vlastné a že všetky osoby boli oddelené od tímu na letisku v Sydney, aby mohli súkromne zvážiť svoju situáciu.
Iránska futbalová asociácia obvinila Austráliu z „únosu“ hráčok a nútenia opustiť vlastnú krajinu proti svojej vôli.
Humanitárni aktivisti a politické osobnosti vrátane Rezu Pahlavího upozorňujú, že členky tímu sú „pod značným tlakom a hrozbou zo strany islamskej republiky“. Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril podporu a ubezpečil, že ženy sú v bezpečí a budú vítané s otvorenou náručou.
Zvyšok iránskeho tímu sa medzitým nachádza v Kuala Lumpure v Malajzii, kde čaká na pokračovanie cesty domov, pričom Ázijská futbalová konfederácia poskytuje všetku potrebnú podporu počas pobytu.