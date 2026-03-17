Dve hráčky Iránu nezmenili názor. Už aj trénovali s austrálskym klubom

Iránske futbalistky. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. mar 2026 o 11:57
Ľudskoprávne skupiny obvinili Teherán z nátlaku na športovcov.

Dve iránske futbalistky požiadali o azyl v Austrálii. Jedna z nich zverejnila fotografiu spolu s vysokým predstaviteľom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a pod ňu napísala: „Všetko bude v poriadku.“ Obe hráčky už trénovali s austrálskym klubom Brisbane Roar.

Sedem členiek iránskej futbalovej výpravy, ktoré štartovali na Ázijskom pohári žien, vyhľadalo minulý týždeň útočisko v Austrálii po tom, čo ich doma označili za zradkyne za to, že odmietli spievať štátnu hymnu na otváracom zápase.

V Austrálii zostali už len dve, Fatemeh Pasandidehová a Atefeh Ramezanisadehová. Ostatné zmenili názor a rozhodli sa vrátiť do Iránu.

Ľudskoprávne skupiny obvinili Teherán z nátlaku na športovcov v zahraničí vyhrážaním sa príbuzným, alebo zhabaním majetku, ak vydajú vyhlásenia proti islamskej republike. Iránske úrady zase obvinili Austráliu z nátlaku na hráčky, aby zostali v krajine.

