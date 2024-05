Ipswich môže napísať ďalší rozprávkový príbeh, na postup potrebuje získať už len bod

Klub z východu Anglicka je pritom nováčikom druhej ligy. Postúpiť z tretej ligy do najvyššej súťaže v priebehu dvoch rokov sa naposledy podarilo Southamptonu v edícii 2011/2012.

BRATISLAVA. Futbalisti anglického druholigového klubu Ipswich Town zvíťazili v utorkovej dohrávke 44. kola Championship na ihrisku Coventry City 2:1 a už iba zisk bodu ich delí od postupu do Premier League.

„Dnes to bolo veľké víťazstvo. Ďakujem tisíckam fanúšikov, že merali cestu do Coventry, som rád, že sme si to mohli s nimi užiť.

Čaká nás posledný krok, o ktorom sa hovorí, že je najťažší. Verím v silu tohto tímu, verím, že si to uhráme v pohode,“ zhodnotil pre oficiálny web klubu tréner McKenna, ktorý v minulosti pracoval v Manchestri United v pozícii asistenta Josého Mourinha, Ole Gunnara Solskjaera či Ralfa Rangnicka.

Klub Ipswich Town má vo svojej vitrínke viacero pozoruhodných výsledkov. V roku 1962 sa stal anglickým šampiónom, v roku 1978 vyhral FA Cup a v roku 1981 triumfoval v Pohári UEFA, ktorý je predchodcom súčasnej Európskej ligy UEFA.

„Tractor Boys“ strávili v Premier League 5 sezón, no naposledy boli súčasťou anglickej futbalovej smotánky pred 22 rokmi.

„Keď sme naposledy hrali Premier League, bol som ešte v puberte. Bohatú histórii tohto klubu však poznám. Viem, čo by pre tunajších ľudí znamenal postup. Chceme to zažiť, pretože presne toto sú tie veci, pre ktoré robíme futbal,“ doplnil 37-ročný kouč a rodák z Ipswichu.