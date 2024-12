Chelsea vyslala 20 striel, no nestačilo to. Túžba Ipswichu bola obrovská, chválil tréner

Jeho tím vyslal až 20 striel (päť do priestoru brány) a mal 76-percentné držanie lopty. Podarilo sa mu aj rozvlniť sieť, ale gól Joaa Felixa neplatil pre ofsajd. Napriek dvom zaváhaniam sa Chelsea drží v tabuľke na štvrtej priečke zaručujúcej účasť v Lige majstrov 2025/26.

Na druhej strane nikto v klube nečakal, že budeme v tabuľke tak vysoko, ukazuje to, že sme na správnej ceste. Potrebujeme ešte veľa vecí zlepšiť. Už som to viackrát povedal – ešte sme ďaleko, aby sme mohli konkurovať najlepším tímom v Anglicku," vyhlásil Maresca.





"Je to trochu sklamanie, pretože sme nevyužili ďalšiu šancu, ale musíme pogratulovať Ipswichu. Jeho hráči dokázali na bránkovej čiare odvrátiť niekoľko gólov, či už telom, alebo zasiahol v poslednej chvíli brankár.

Ich túžba po úspechu bola obrovská. My sme mali množstvo šancí v prvom a na začiatku druhého polčasu. Druhý inkasovaný gól však 'zabil' zápas. Nebol to náš deň," citovala trénera "The Blues" agentúra DPA.