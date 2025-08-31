Otvorenie ihrísk v Košiciach spestril zápas internacionálov Slovenska a Maďarska

Zápas internacionálov
Internacionáli Slovenska - Internacionáli Maďarska 0:6
SR: Martin Lipčák, Ján Mucha - Vladimír Kinder, Ladislav Pecko, Stanislav Varga, Ľubomír Luhový, Ľubomír Orabinec, Vladislav Zvara, František Hanc, Vratislav Greško, Vladimír Janočko, Miloš Glonek, Tomáš Majtán, Miroslav Karhan, Martin Obšitník, Ľubomír Guldan, Ján Novák, Jozef Kožlej, Szilárd Németh, František Králka, Július Šimon, Erik Jendrišek, Martin Jakubko, Róbert Semeník, Filip Hološko
Maďarsko: Gábor Király, Ádám Bogdán - Tamás Koltai, András Telek, János Mátyus, Dániel Völgyi, Péter Rajczi, Dénes Rósa, Csaba Madar, Róbert Feczesin, Tamás Priskin, Nemanja Nikolics, Boldizsár Bodor, János Lázok, Zalán Zombori, Gábor Egressy, László Wukovics, Csaba Bernáth, Balázs Farkas
KOŠICE. Futbalové osobnosti ako Tomáš Skuhravý, Ladislav Molnár či Tomáš Medveď nechýbali na otvorení dvoch ihrísk, ktoré vyrástli v blízkosti Košickej futbalovej arény (KFA).
Podľa predsedu Východoslovenského futbalového zväzu a viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu Richarda Havrilu spočíva ich hlavná výhoda v jednoduchej dostupnosti od KFA, ktorá je na slovenských štadiónoch unikátna. Sprievodný program vyvrcholil exhibíciou slovenských internacionálov s maďarskými.
Tá dopadla výsledkovo lepšie pre hostí, ktorí triumfovali presvedčivo 6:0. "Sme radi, že sme to mohli v Košiciach zorganizovať a teší nás, že sme aj súčasť otvorenia ihrísk. Sme radi, že prišli staršie aj mladšie osobnosti maďarského futbalu.
My sme činní už dlhšie a snažíme sa vytvárať čo najlepšie podmienky našim hráčom. Toto je jedna z našich najlepších akcií, keďže sa hrala na výbornom štadióne proti silnému súperovi.
Bolo to stretnutie hráčov, ktorí vo futbale niečo znamenali," konštatoval šéf internacionálov Slovenska Medveď.
Stretnutie si nenechal ujsť ani bývalý brankár Molnár, ktorý zažil práve v Košiciach najkrajšie časy kariéry. Pred stretnutím si zaspomínal aj na reprezentačný zápas v Košiciach z júna 1993, v ktorom Československo pred 17-tisíc divákmi zvíťazilo nad Rumunskom 5:2 aj vďaka hetriku Petra Dubovského.
Molnár bol neskôr súčasť 1. FC Košice, v ktorého drese si zahral aj v Lige majstrov. „Pre mňa boli košické roky vrchol kariéry. Získal som počas nich dva slovenské tituly a zahral si Ligu majstrov proti Manchestru United, Juventusu Turín či Feyenoordu Rotterdam.
Čo by sme vtedy dali za takýto štadión,“ poznamenal Molnár pri pohľade na KFA. Svojím nasledovníkom zaželal, aby v moderných priestoroch športovo nadviazali na košický tím spred troch desaťročí.
„Prajem im, aby vychovali také dobré mužstvo, aké sme mali my. Tvorili sme mužstvo, ktoré víťazilo a držím palce, aby tu znovu také vzniklo,“ konštatoval Molnár.
Novootvorené ihriská v blízkosti KFA budú slúžiť nielen tímom z košického FC, ale aj širokej verejnosti.
Pokryté sú prírodnou trávou a projekt, ktorého realizácia sa začala vo februári 2025, zafinancovali Fond na podporu športu a mesto Košice celkovou výškou 2 milióny eur. „Je to výhodné riešenie pre tímy FC Košice, ktoré majú šatne v KFA a o pár metrov ďalej už sú tieto ihriská.
Myslím si, že na Slovensku je to ojedinelé riešenie. Tímy musia na svoje tréningové plochy často dochádzať, to je to pokope. Otvára to nové možnosti organizovať mládežnícke turnaje,“ poznamenal Havrila pre TASR a k výhodnej polohe nových ihrísk dodal:
„Košický futbalový štadión má výhodu nielen v blízkosti týchto ihrísk, ale aj vo svojej polohe. Nachádza sa pri ideálnom dopravnom spojení, čo je výborné pre divákov.“