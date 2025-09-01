Inter Miláno doma pustilo všetky body. Chivu: Nerobili sme správne rozhodnutia

MILÁNO. Hneď druhé kolo talianskej Serie A prinieslo z pohľadu Interu Miláno stratu bodov v boji o Scudetto.
Pred domácim publikom umožnili hráčom Udinese, aby sa radovali z víťazstva a prvého triumfu v tejto sezóne.
Inter dominoval v držaní lopty, ale v prvom polčase dokázal rozvlniť sieť len Denzel Dumfries. Ako sa neskôr ukázalo, tak to bol jediný presný zásah domácej strany.
„Začali sme dobre, ale nehrali sme konštantne. Nedokázali sme tlačiť a robiť správne rozhodnutia. Prvá náročná situácia prišla po inkasovanom góle z penalty. Po prestávke sme síce hrali lepšie a vytvorili si šance, ale nepodarilo sa nám vyrovnať.
Musíme to rýchlo hodiť za hlavu a nájsť správnu motiváciu k čo najlepšiemu reštartu. Je potrebné nájsť správny balans, pretože je pred nami ešte v lige dlhá cesta.
Verím, že reprezentačná prestávka nám pomôže, pretože potom nás čaká dôležitý duel s Juventusom,“ vyjadril sa tréner milánskeho tímu Cristian Chivu pre oficiálnu klubovú webstránku.
Udinese dokázalo expresne zareagovať a v priebehu 11 minút otočiť vývoj stretnutia na svoju stranu tak, že si odnášalo napokon cenné tri body.
„Odohrali sme dobrý zápas, do ktorého sme dali všetko. Naposledy sme boli mierne sklamaní, pretože sme nehrali na takej úrovni, ako vieme hrať, ale teraz vládne spokojnosť.
Tréner mi hovoril, aby som sa držal vždy blízko šestnástky a mal možnosť skórovať. Cítim sa teraz sebavedomo, po góle v príprave som sa presadil aj v lige,“ povedal autor víťazného gólu Arthur Atta.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Udinese
Inter tak po dominantnom vstupe do ligovej sezóny tentoraz nevyužil výhodu domáceho prostredia.
„Urobili sme všetko, aby sme vývoj stretnutia otočili a tréner využil všetky možnosti. Udinese hralo fyzicky, čo nám veci skomplikovalo. Hrali sme dobre, ale nenaštartovali sme sa. Je to len druhý zápas sezóny, nemusíme klesať na duchu.
Každý zápas bude ťažký. Teraz nás čaká reprezentačná prestávka a potom sa musíme poriadne pripraviť na zápas s Juventusom,“ zamyslel sa po prehre domáci útočník Marcus Thuram.