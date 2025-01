Inter Miláno doma zaváhal, dôležité body mu ukradla Bologna

Serie A - dohrávka 19. kola

Ako prví išli do vedenia hostia, na gól Santiaga Castroa však dokázal po štyroch minútach odpovedať Denzel Dumfries. Jeho spoluhráč Lautaro Martinez pridal gól do šatne, hostí to však nezlomilo.

Krátko po hodine hry im zariadil bod na pôde favorita Emil Holm, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v sezóne aj v drese Bologne.