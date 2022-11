Inter so Škriniarom deklasoval Bolognu. Sme na správnej ceste, vraví tréner

"Veľmi nás to zabolelo, v kabíne to bolo cítiť. Musíme sa však pozerať dopredu a pokračovať v práci. Odpovedali sme jasným triumfom nad Bolognou, ktorá predtým vyhrala štyri zápasy za sebou, a z výkonu som mal radosť."

Na San Sire síce išli do vedenia po 22 minútach hostia šťastným gólom, keď sa lopta po strele Riccarda Orsoliniho odrazila do siete od chrbta spoluhráča Charalamposa Lykogiannisa, no Inter ešte do prestávky tromi gólmi preklopil duel na svoju stranu. Domáci pridali v druhom polčase ďalšie tri a suverénne získali tri body.

"Ani inkasovaný gól po nešťastnom teči nás nezastavil. Reagovali sme výborne a bol som presvedčený o tom, že ešte v prvom polčase skóre otočíme. Napokon z toho bolo jasné víťazstvo a ideme ďalej," dodal Inzaghi, v ktorého tíme odohral celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar.

Okrem dvojgólového Dimarca sa do streleckej listiny zapísali ešte Edin Džeko, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu z penalty a Robin Gosens.