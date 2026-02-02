Musíme sa zamyslieť nad prijatím Rusov, vraví Infantino. Ospravedlnil sa za nemiestny vtip

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa ospravedlnil za výroky o britských fanúšikoch.
Päťdesiatpäťročný Talian v rozhovore pre Sky News bránil aj rozhodnutie udeliť mierovú cenu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.
FIFA sa musí podľa šéfa svetového futbalu tiež zamyslieť nad opätovným prijatím Rusov do súťažného diania.
Infantino minulý mesiac na Svetovom ekonomickom fóre v Davose povedal, že MS v Katare v roku 2022 boli výnimočné, pretože „prvýkrát v histórii nebol zatknutý žiadny Brit“. Jeho komentáre označili britské médiá za lacný vtip na úkor fanúšikov.
„Najskôr sa musím ospravedlniť. Mala to byť skôr odľahčená poznámka, aby som ukázal, že šampionát v Katare bol oslavou, pokojnou udalosťou a všetci sa zišli v pokojnej atmosfére,“ vysvetlil Infantino pre Sky News.
Šéf FIFA si vyslúžil kritiku aj za udelenie inauguračnej mierovej ceny Trumpovi na decembrovom žrebe základných skupín MS 2026 vo Washingtone.
Tento krok spochybňovala široká verejnosť najmä po tom, čo Američania zadržali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a po Trumpovej hrozbe ohľadom použitia vojenskej sily na obsadenie Grónska. Infantino svoj krok obhajoval.
„Objektívne si to zaslúži,“ povedal a dodal, že Trump zohral dôležitú úlohu pri zabezpečení prímeria medzi Izraelom a Hamasom: „Bol kľúčovou postavou pri riešení konfliktov a záchrane tisícov ľudských životov.“
Infantino tiež povedal, že FIFA a Európska futbalová únia (UEFA) budú musieť zvážiť opätovné prijatie Ruska do medzinárodného futbalu. Rusi majú zákaz súťažiť od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však odporučil, aby športové federácie prijali ruské tímy do súťaží aspoň na mládežníckej úrovni. „Musíme sa na to pozrieť, jednoznačne. Aspoň na úrovni mládeže.
Tento zákaz nič nedosiahol, len vytvoril viac frustrácie a nenávisti. Pomohlo by, ak by dievčatá a chlapci z Ruska mohli hrať zápasy aj v iných častiach Európy,“ doplnil Infantino.