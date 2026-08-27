Kauza Infantino eskaluje. UEFA zbiera dôkazy, šéfovi FIFA hrozí trestné konanie

Európska futbalová únia (UEFA) pripravuje trestné oznámenie na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.
Dôvodom má byť zlé finančné hospodárenie v súvislosti s jeho neúspešným plánom predať podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
UEFA vo štvrtok oznámila, že na súde na Manhattane podala dokumenty so žiadosťou o sprístupnenie potenciálnych dôkazov od newyorského investičného fondu Thrive Capital Management, ktorý založil Joshua Kushner.
Thrive a Kushner mali byť hlavnými investormi, ktorí mali v úmysle zaplatiť FIFA 4,2 miliardy dolárov za 20-percentný podiel v dcérskej spoločnosti, ktorá by prevádzkovala komerčné podujatia vrátane majstrovstiev sveta.
„UEFA a jej právni zástupcovia zvažujú trestné konanie vo Švajčiarsku voči Infantinovi a potenciálne aj ďalším predstaviteľom FIFA za zlé hospodárenie podľa článku 158 švajčiarskeho trestného zákonníka,“ uvádzajú právnici UEFA v 56-stranovom dokumente, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AP.
Dokument naznačuje, že suma 4,2 miliardy dolárov by mohla byť „mimotrhovou cenou“, ktorú Infantino propagoval vo svoj vlastný prospech.
Šéf FIFA od kontroverzného plánu odstúpil 1. augusta po tom, čo sa ocitol pod paľbou kritiky svetových futbalových lídrov vrátane UEFA.