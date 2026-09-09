Hviezdny brankár Belgicka nezasiahne do Ligy národov: Chcem sa znovu stať jednotkou

Brankár Realu Madrid Thibaut Courtois nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii v nadchádzajúcej Lige národov.
V národnom tíme však 34-ročný gólman nekončí, v kvalifikácii majstrovstiev Európy v roku 2028 bude opäť k dispozícii.
Dohodol sa na tom s novým trénerom Markom van Bommelom, povedal Courtois po utorkovom víťazstve Realu v Lige majstrov nad Interom Miláno 2:1.
„Mark van Bommel mi však povedal, že mi nemôže zaručiť miesto v základnej zostave. Ak brankár, ktorý bude nastupovať v Lige národov, bude chytať dobre, tréner mu môže opäť prejaviť dôveru.
Chcem o svoje miesto bojovať a dokázať, že sa môžem znovu stať brankárskou jednotkou,“ uviedol Courtois, ktorý má na konte 115 reprezentačných štartov.
V roku 2018 získal s Belgickom bronz na majstrovstvách sveta. Bol vyhlásený za najlepšieho brankára šampionátu a vyhral aj anketu FIFA o najlepšieho gólmana planéty.
Belgicko čakajú v Lige národov Francúzsko, Taliansko a Turecko. Van Bommel zrejme staví na brankára Manchesteru United Sennea Lammensa alebo Mikea Pendersa z Chelsea.