Hral za Atlético, bol kľúčom k angažovaniu Španiela. Nový tréner Česka si vybral svojho asistenta

Radek Bejbl.
Radek Bejbl. (Autor: X/Česká fotbalová reprezentace)
ČTK|8. sep 2026 o 15:37
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Rodák z Nymburka je majster ligy a semifinalista Pohára UEFA so Slaviou.

Ďalším asistentom trénera Santiho Deniu pri českej futbalovej reprezentácii bude jeho niekdajší spoluhráč z Atlética Madrid Radek Bejbl.

Vymenovanie 54-ročného bývalého záložníka Slavie a národného tímu dnes schválil výkonný výbor Futbalovej asociácie ČR (FAČR).

Španielsky kouč si hneď pri nástupe do funkcie priviedol ako prvého asistenta svojho krajana Pabla Ama.

Vicemajster Európy z roku 1996 Bejbl zohral pri angažovaní Deniu významnú úlohu sprostredkovateľa.

Pred rokovaním s vedením asociácie ho spojil s predsedom Davidom Trundom a reprezentačným manažérom Pavlom Nedvědom.

Rodák z Nymburka je majster ligy a semifinalista Pohára UEFA so Slaviou. Za národný tím odohral 58 zápasov a strelil tri góly. Hral tiež za Lens, Rapid Viedeň alebo Liberec.

Reprezentácie

Radek Bejbl.
Radek Bejbl.
Hral za Atlético, bol kľúčom k angažovaniu Španiela. Nový tréner Česka si vybral svojho asistenta
dnes 15:37
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