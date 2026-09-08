Hral za Atlético, bol kľúčom k angažovaniu Španiela. Nový tréner Česka si vybral svojho asistenta

Ďalším asistentom trénera Santiho Deniu pri českej futbalovej reprezentácii bude jeho niekdajší spoluhráč z Atlética Madrid Radek Bejbl.
Vymenovanie 54-ročného bývalého záložníka Slavie a národného tímu dnes schválil výkonný výbor Futbalovej asociácie ČR (FAČR).
Španielsky kouč si hneď pri nástupe do funkcie priviedol ako prvého asistenta svojho krajana Pabla Ama.
Vicemajster Európy z roku 1996 Bejbl zohral pri angažovaní Deniu významnú úlohu sprostredkovateľa.
Pred rokovaním s vedením asociácie ho spojil s predsedom Davidom Trundom a reprezentačným manažérom Pavlom Nedvědom.
Rodák z Nymburka je majster ligy a semifinalista Pohára UEFA so Slaviou. Za národný tím odohral 58 zápasov a strelil tri góly. Hral tiež za Lens, Rapid Viedeň alebo Liberec.