Infantino uspokojil Kremeľ, Ukrajinci sa búria: Je to nezodpovedné a detinské

Myšlienka návratu ruských mládežníckych tímov do medzinárodných súťaží, ktorú predniesol prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino, sa nepáči ukrajinskému ministrovi športu Matvijovi Bidnému. Predstavitelia ruskej vlády ju naopak vítajú.
Infantino v rozhovore pre Sky News uviedol, že FIFA i Európska futbalová únia (UEFA) budú musieť zvážiť opätovné prijatie Ruska do medzinárodného futbalu aj v súlade s konaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý odporučil, aby športové federácie prijali ruské tímy do súťaží aspoň na mládežníckej úrovni.
„Je to nezodpovedné a detinské. Dovoľte mi pripomenúť, že od začiatku vojny zahynulo 650 ukrajinských športovcov a trénerov. Stovka z nich boli futbalisti,“ posťažoval sa v utorok Bidnyj podľa DPA.
Slová Infantina naopak uspokojili Kremeľ. „Vnímame tieto stanoviská a vítame ich. Je najvyšší čas o tom premýšľať.
Naši futbalisti majú právo na úplný návrat. Skôr či neskôr diskusia na túto tému na pôde FIFA prebehne,“ uviedol podľa AFP hovorca ruskej vlády Dmitrij Peskov.