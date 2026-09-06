Infantino pod paľbou kritiky za predaj práv. Po hrozbe bojkotu sa vyhol otázke o rezignácii

Predseda Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino sa v sobotu zúčastnil na otvorení majstrovstiev sveta futbalistiek do 20 rokov v Poľsku, o svojej budúcnosti na čele FIFA však nechcel hovoriť.
Otázku, či nezvažoval odstúpenie po veľkej kritike pre nedávny plán predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta, nechal bez odpovede.
Od svojho zámeru Infantino pod tlakom ustúpil. UEFA a ďalšie federácie potom odvolali hrozbu bojkotu podujatí FIFA vrátane terajšieho šampionátu hráčok do 20 rokov.
„Bude toho veľa, čo povedať, ale až na tom pravom mieste a v pravý čas. To nie je dnes a tu, keď si užívame futbal,“ povedal Infantino televíznej stanici Sky News v Katoviciach, kam zavítal na zápas medzi Poľskom a Argentínou.
VIDEO: Gianni Infantino
„Vo FIFA samozrejme naďalej pracujeme na tom, aby sme ľuďom v každom kúte sveta dali šancu a našli spôsoby a prostriedky, ako sa zlepšiť a zapojiť. Aby mohli tiež oslavovať futbal, ktorý všetci milujeme,“ uviedol šesťdesiatpäťročný funkcionár.
Infantino stojí na čele FIFA vyše desať rokov. Jeho súčasné funkčné obdobie sa skončí na budúci rok. V apríli oznámil, že sa chce uchádzať o znovuzvolenie do roku 2031.