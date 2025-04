Tréner Dúbravku sa po zápale pľúc v sobotu vráti na lavičku Newcastlu

LONDÝN. Tréner futbalistov Newcastlu Eddie Howe sa ešte necíti stopercentne fit po ťažkom zápale pľúc, no trval na tom, že sa chce vrátiť do práce.

„Som v poriadku, nie na 100% telesne, ale rád by som si myslel, že na 100% v mysli, čo je to najdôležitejšie. Bolo to náročné, ale našťastie sa cítim, že som na ceste k uzdraveniu a som rád, že som tu,“ povedal Howe.