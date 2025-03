ONLINE: Holandsko - Španielsko dnes, Liga národov LIVE (štvrťfinále)

Nizozemsko:

Fotbalisté Nizozemska se v létě dostali až do semifinále ME, kde vypadli s Anglií. Následovala účast v áčkové Lize národů, kde si ve skupině 3 nevedli úplně přesvědčivě. Oranjes dokázali z šesti utkání vyhrát jen dvě (doma 5:2 s Bosnou na úvod a pak 4:0 s Maďarskem). K tomu přidali tři remízy. I 9 bodů ale stačilo na druhé místo za Německem a tedy postup do čtvrtfinále.



Trenér Ronald Koeman bude tradičně spoléhat na stopera Liverpoolu a kapitána Virgila van Dijka. Z ofenzivních hráčů pak třeba na Xaviho Simonse z Lipska, Codyho Gakpa z Liverpoolu či zkušeného Memphise Depaye, který od léta nastupuje za brazilské Corinthians.