Tréner takmer vyskočil z vozíčka. Holandsko si po ôsmich rokoch zahrá na MS

Do Ruska 2018 sa Holanďania neprebojovali, na dvoch šampionátoch predtým (2010, 2014) získali strieborné a bronzové medaily.

ROTTERDAM. Futbalisti Holandska sa po ôsmich rokoch vrátia na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. Miestenku do Kataru 2022 si zabezpečili v posledný hrací deň skupinovej fázy európskej kvalifikácie víťazstvom nad Nórmi 2:0.

Nórsko skončilo až na tretej priečke a nezahrá si ani baráž. V rozhodujúcom súboji doplatilo na absenciu zraneného kanoniera Erlinga Brauta Haalanda, ale aj na vlažný výkon v ofenzíve. Vyslalo len dve strely, obe v druhom polčase a ani jednu do priestoru bránky.

V Rotterdame zažehnali akékoľvek pochybnosti gólmi v závere duelu Steven Bergwijn a Memphis Depay. Holandsko obsadilo prvé miesto o dva body pred Tureckom, ktoré zvíťazilo v Čiernej Hore 2:1 a zabojuje v play off.

"Nóri zostali verní svojmu hernému plánu, boli veľmi kompaktní. Po skúsenostiach z Čiernej Hory som sa obával, ako to môže dopadnúť, ale tentoraz sme celé stretnutie udržali pod kontrolou," povedal Van Gaal, ktorý v lete započal svoju tretiu anabázu na lavičke národného mužstva. Druhý angažmán ukončil po víťazstve v zápase o tretie miesto na MS 2014.

"Bol to zápas plný emócií. Na trávniku sme nechali všetko a ideme do Kataru," povedal Depay.

Celkovo však duelu chýbali výraznejšie momenty, ani jeden tím sa príliš nepúšťal do útočenia. Vynikol jedine Bergwijn na pravom krídle, prvý zásah dal a na druhý prihral Depayovi, ktorý sa s dvanástimi gólmi stal spoločne s anglickým kapitánom Harrym Kaneom najlepším strelcom kvalifikácie.

Sedemdesiatročný tréner sledoval utorňajší duel na vozíčku na tribúne štadióna De Kuip po tom, ako v nedeľu spadol z bicykla. Priznal, že po postupe z neho takmer vyskočil.

Hralo sa za zatvorenými dverami, v Holandsku začal minulý týždeň opäť platiť čiastočný lockdown z dôvodu pandémie koronavírusu.

"Veľmi ma mrzelo, že kouč bol len v hľadisku a že fanúšikovia tam neboli vôbec. Neviem sa však dočkať majstrovstiev sveta. Dosiahli sme solídne víťazstvo, súpera sme nepustili takmer k ničomu. Sú veci, ktoré by sme mali zlepšiť, no výsledok bol najpodstatnejší. Ideme do Kataru," vyhlásil holandský kapitán Virgil van Dijk pre televíziu NOS.