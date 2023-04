Zápas museli prerušiť. Hancko sledoval, ako súperovi rozbili hlavu

K incidentu došlo po tom, čo sa kapitáni na oboch stranách, Dušan Tadič a Orkun Kokcü, dostali do hádky v blízkosti fanúšikov domáceho tímu.

Dôvodom bolo, že futbalistu hostí Davyho Klaassena trafil do hlavy predmet z hľadiska, ktorý letel na trávnik zo sektora domácich. Situáciu sledoval priamo na trávniku slovenský obranca Feyenoordu Dávid Hancko.

Bol to však práve 30-ročný holandský stredopoliar, ktorý v 51. minúte skóroval a dostal Ajax do vedenia 2:1. Týmto skóre sa aj stretnutie skončilo.

Legenda Feyenoordu John de Wolf vzal po odchode hráčov do šante do ruky mikrofón, postavil sa do stredu ihriska a vyzval priaznivcov Feyenoordu, aby používali zdravý rozum.

Ako informuje holandský portál NLTimes, osoba, ktorá hodila predmet na trávnik, bola zadržaná políciou.

Treba pripomenúť, že ide už o niekoľký incident násilia od fanúšikov v holandskom futbale v tejto sezóne. Dokonca to viedlo k tomu, že fanúšikovia Feyenoordu nemohli navštevovať niektoré zápasy.