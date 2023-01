Ajax odvolal trénera. Ten Hagov náhradník skončil po polovici sezóny

Schreuder prišiel do tímu vlani v lete z FC Bruggy ako náhrada za Erika ten Haga, ktorý podpísal zmluvu s Manchester United.

V domácej súťaži Ajax od októbra márne čakal na výhru. Klub z Amsterdamu takisto nedokázal postúpiť zo skupiny do vyraďovacej časti Ligy majstrov.

Päťdesiatročný holandský kouč dokázal zvíťaziť v prvých šiestich dueloch sezóny, no potom prišla herná kríza.

Okrem Schreudera končí aj jeho asistent Matthias Kaltenbach. "Je to pre nás ťažké rozhodnutie, no muselo to prísť," reagoval výkonný riaditeľ Ajaxu Edwin Van der Sar.

"Napriek úspešnému štartu do sezóny sme zbytočne stratili príliš veľa bodov. Alfredovi sme dali v klube dostatok času a dôvery, aby zmenil to, kam tím aktuálne neistou hrou smeruje," citovala ho agentúra AFP.

Ajax sa po 18 stretnutiach nachádza v tabuľke Eredivisie na piatom mieste a na prvý Feyenoord Rotterdam stráca už sedem bodov.

Tabuľka Eredivisie