Casemiro zachránil bod Manchestru United. Hrá čoraz lepšie, vraví ten Hag

V závere riadneho hracieho času ponúkol domácim možnosť dostať sa do vedenia striedajúci Scott McTominay, ktorý sa po rohovom kope dopustil faulu v šestnástke. Jorginho oklamal De Geu a hostia museli na konci vrhnúť všetky sily do útoku.

Vyplatilo sa im to, v 90.+4 min zariadil deľbu bodov Casemiro, ktorý poslal do siete center Luka Shawa. Brankár Kepa Arrizabalaga vyrazil jeho hlavičku do žrde, odkiaľ putovala za čiaru, čo potvrdila aj gólová technológia.