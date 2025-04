Mladý futbalista zomrel po zrážke so súperom. Kolíziu sledoval z tribúny aj jeho otec

Rýchlo sa okolo neho zbehli ostatní hráči, kým ho na nosidlách odniesli do sanitky a následne do nemocnice v meste Moyobamba. Stav futbalistu bol však kritický a napokon zomrel na krvácanie do mozgu, píše web.

Altamiranov otec José Miguel Gonzales Flores celú situáciu sledoval z tribúny a keď videl syna v bezvedomí, neudržal slzy.

„Neviem, či to bolo úmyselné, alebo náhodné, ale môj syn už nie je medzi nami. Odmala sníval o tom, že bude veľkým futbalistom. Vždy hovoril, že musí dosiahnuť vyššie ciele, chcel sa stať profesionálom,“ povedal hráčov otec podľa webu Doble Amarilla.