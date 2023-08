Kane smeruje do Bayernu. Pôjde o rekordnú sumu v histórii klubu

"Dospelo to do bodu, keď už začína byť zrejmé, že k prestupu dôjde. Z môjho pohľadu už máme aspoň jasno. Môžeme sa pohnúť ďalej, už bez Harryho," povedal podľa AFP kouč Tottenhamu.

Anglický futbalista dostal od londýnskeho klubu povolenie odcestovať do Mníchova a absolvovať v piatok lekársku prehliadku.

V piatok sa k transferu vyjadril aj tréner Bayernu Thomas Tuchel, ktorý potvrdil, že budnesligový šampión finalizuje príchod anglického kapitána.

"Intenzívne na tom pracujeme, to môžem potvrdiť. Ale pokiaľ nie je spečatená dohoda, tréner nič nepovie, pretože to ešte nie je jeho hráč.

Snažíme sa dostať kapitána anglickej reprezentácie preč z Anglicka, to hovorí za všetko. Je to proces," povedal. Kane by mal podľa agentúry DPA podpísať štvorročný kontrakt v hodnote 25 miliónov eur na sezónu.