Bojuje proti diskriminácii. Kane si dá v Katare dúhovú pásku, aj keď ju zakážu

FA údajne požiadala svetovú federáciu o povolenie, no ani po troch týždňoch nedostala odpoveď.

Asociácia sa zapojí do iniciatívy "OneLove", v rámci ktorej kapitáni viacerých európskych reprezentácií budú na majstrovstvách sveta v Katare nosiť na rukáve pásku v tvare srdca s dúhovým motívom.

Do kampane sa už zapojilo spolu desať európskych národných tímov a osem z nich sa predstaví v Katare. Podľa pravidiel FIFA je zakázané nosiť na svetovom šampionáte vlastné pásky na rukávoch, no FA je ochotná urobiť to aj bez súhlasu strešnej federácie a riskovať pokutu.