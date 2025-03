Slováci chcú uspieť proti Slovincom. Haraslín: Vyhrá ten, kto urobí menej chýb

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká vo štvrtok (20.45 h) prvý zápas Ligy národov v boji o postup do B-divízie proti Slovinsku.

Slováci vypadli z "béčka" v roku 2020 a v tejto edícii je ich cieľom postup späť do vyššej divízie.

Umiestnenie v prvej dvojke však zaručilo slovenskému tímu play off a chcú v ňom uspieť.

"Myslím si, že sme vyrovnané mužstvá a posledné zápasy sa ukazujeme v dobrom svetle. Určite to bude vyrovnaný duel.

Čas na prípravu je síce trošku kratší, ale myslím si, že už sme dosť skúsení a vieme, čo bude tréner očakávať. Určite si ich rozoberieme na videu a ja pevne verím, že to zvládneme," zdôraznil krídelník pražskej Sparty.

"Sokoli" sa stretli so Slovinskom naposledy v kvalifikačnej skupine MS 2022. Obe stretnutia sa skončili remízou, najskôr 1. septembra 2021 na pôde súpera výsledkom 1:1 a 11. novembra toho istého roku sa duel skončil 2:2.

"Majú veľmi dobrú kvalitu, potvrdili to práve na kontinentálnom šampionáte. Bude to určite náročný dvojzápas, musíme sa na neho pripraviť, pretože súper má veľmi dobré individuality," skonštatoval obranca Adam Obert.

Oba tímy boli na uplynulých ME blízko k postupu do štvrťfinále. Slovinci prehrali s Portugalskom až v jedenástkovom rozstrele a Slováci podľahli neskoršiemu finalistovi z Anglicka po predĺžení.

Šeško vs. Vavro

Treba si ustrážiť jeho, ale aj celé slovinské mužstvo. Nie je to len o ňom, keď nemá servis, ktorý potrebuje, tak podľa mňa nie je až taký rozdielový hráč."

Ťahúňom mužstva by mal byť 21-ročný útočník Benjamin Šeško, ktorý za RB Lipsko strelil v tejto sezóne 17 gólov. Z nemeckej Bundesligy ho pozná stopér Denis Vavro, hrajúci za VfL Wolfsburg:

Strelec, Kucka a Pekarík

Zverenci Matjaža Keka si rovnako uvedomujú kvalitu súpera. "Myslím si, že nás čakajú dva naozaj ťažké a dobré zápasy. Slováci chcú postúpiť do "béčka", my sa chceme udržať a urobíme pre to všetko," povedal útočník Žan Vipotnik podľa zväzovej stránky.