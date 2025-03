Haraslín je pod Calzonom otvorený zmene postu. Uvidíme, aký má tréner plán, hovorí

Haraslín strelil v troch svojich uplynulých zápasoch dovedna štyri góly vrátane premiérového hetriku na pôde Karvinej (3:2). To však bolo pred vyše mesiacom - "Šulo" vynechal ďalší ligový duel pre kartový trest a nasledujúce dva pre spomínanú chorobu.

Aj samotného krídelníka však nedávno obmedzila choroba, pre ktorú vynechal dva duely svojej Sparty Praha. S národným tímom ho čaká dvojzápas proti Slovinsku a pevne verí v splnenie vytýčeného cieľa - postupu do "béčka".

SENEC. Slovenskú futbalovú reprezentáciu trápia pred nachádzajúcim barážovým dvojzápasom Ligy národov o postup do B-divízie početné zranenia a o to viac sa bude v ofenzíve spoliehať na Lukáša Haraslína.

Trocha ma skolil zápal dutín, takže to bolo ťažšie na rozdýchavanie, naozaj som sa veľmi trápil," priblížil 28-ročný Haraslín.

Po návrate gólovo prispel k triumfu Sparty v pražskom derby so Slaviou (2:0). "Už pevne verím, že je všetko na 100 percent v poriadku. V prvom zápase po chorobe som odohral 60 minút proti Slavii a v sobotu konečne 90 minút, takže pevne verím, že už som stopercentne pripravený.

V tejto sezóne skóroval v reprezentačnom drese na pôde Azerbajdžanu (3:1) a postaral sa o víťazný gól. Celkovo má na konte sedem presných zásahov a tímu by pomohlo, ak by v marcovom asociačnom termíne toto číslo zvýšil.

V Sparte Praha nastúpil v niektorých uplynulých zápasoch vo formáte 3-4-1-2 v útoku spolu s Janom Kuchtom.

V reprezentácii bolo v predošlých dueloch jeho miesto na ľavom krídle s Davidom Strelcom v strede útoku a Ivanom Schranzom na pravej strane. Sám seba na pozícii jedného hrotového útočníka síce už nevidí tak jasne, no je otvorený aj tejto možnosti.

"Pravdupovediac, nehral som to nikdy s jedným hrotovým útočníkom. Možno by to bolo trošku zložitejšie, ale prečo nie? Uvidíme, aký má tréner plán," dodal Haraslín.